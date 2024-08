In dem europaweiten Wettbewerb geht es demnach um die konkrete bauliche und gestalterische Form des Projekts, das ein Gemeinde- und Kulturzentrum sowie eine Kita mit 45 Plätzen umfassen soll. Er läuft bis Ende des Jahres, in der zweiten Januar-Hälfte 2025 entscheidet eine Jury dann voraussichtlich über den Siegerentwurf.

Für den geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg hat jetzt ein Architekturwettbewerb begonnen. Das sagte der Baubeauftragte Engelbert Lütke Daldrup der Deutschen Presse-Agentur.

Die alte Synagoge am Fraenkelufer war 1916 eröffnet worden und zählte zu den größten Berlins – sie bot Platz für bis zu 2.000 Menschen. Das Hauptgebäude wurde 1938 im Zuge der Pogromnacht am 9. November von den Nazis weitgehend zerstört. Die baulichen Reste wurden in den 50er Jahren abgetragen. Heute steht am Fraenkelufer noch ein Nebengebäude, das als Synagoge genutzt wird.

Das Grundstück gehört dem Land Berlin. Das neue jüdische Zentrum soll Raum bieten für Kultur und Bildung, nachbarschaftliche und interkulturelle Begegnungen, Feierlichkeiten, Veranstaltungen - und für eine Kita.