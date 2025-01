Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A2 an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Folge des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wegen der Bergungsarbeiten bleibt die Autobahn in Richtung Hannover der Polizei zufolge noch längerfristig gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Laster zwischen Ziesar und Theeßen in ein Stauende gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in dem Lkw eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, wie die Polizei angab.

Bereits am frühen Morgen hatte es in dem Autobahnabschnitt einen Unfall mit einem Kleinlaster und einem Pkw gegeben. Drei Menschen waren dabei verletzt worden.