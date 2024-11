Auf der Autobahn 10 ist am Freitagabend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Sattelzug zwischen Ludwigsfelde-West und -Ost auf dem Südlichen Berliner Ring auf einen Schilderwagen auf. Er sei im Inneren der Zugmaschine seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zwei weitere Personen wurden der Polizei zufolge verletzt. Demzufolge war der Sattelzug nach der Kollision umgekippt und mit großer Wucht gegen die rechte Lärmschutzwand geprallt. Die Zugmaschine habe sich dabei in der Lärmschutzwand verkeilt.



Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) für mehrere Stunden gesperrt und wurde erst in der Nacht zu Samstag wieder freigegeben. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar.