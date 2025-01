Fünf sogenannte Anbauvereinigungen bauen in Brandenburg Cannabis legal an. Einer dieser Cannabis-Clubs sitzt in Fürstenwalde. Dort gibt es über hundert Mitglieder. Ihre erste Ernte haben sie bereits erhalten.

Kleine Cannabispflanzen stehen gereiht in einem Raum, der von der Außenwelt mit einer weißen Plane getrennt ist. Sie werden von langen Lampen an der Decke beleuchtet, Maschinen spenden Feuchtigkeit und Wärme. Die neuen Stecklinge sind vor ein paar Wochen eingetroffen. Nun wachsen und gedeihen sie in einem künstlichen subtropischen Klima irgendwo in Fürstenwalde (Oder-Spree). Der genaue Ort soll laut der Anbauvereinigung aus Sicherheitsgründen geheim bleiben.

Olli*, von Beruf Anwalt, kümmert sich um die Mutterpflanzen. 45 Tage dauere es von der Anzucht bis zur Ernte. Von den Mutterpflanzen sollen später eigene Stecklinge gezogen werden, sagt er. "Damit wir die Stecklinge nicht einkaufen müssen, sondern wir unseren Mitgliedern sagen können: 'Wir wissen, wo es herkommt, wie es gemacht worden ist und was es für Pflanzen sind'."