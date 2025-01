In Cottbus ist die Polizei bei Hausdurchsuchungen auf mehrere dutzend Cannabispflanzen gestoßen. Das teilte die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mit.

Demnach hätten die Beamten am Montagabend drei Wohnungen durchsucht und zwei Tatverdächtige in Nähe des Klosterplatzes festgenommen. Eine weitere Wohnung, die durch die vorangegangenen Durchsuchungen am Montag in den Fokus geriet, wurde am Dienstag durchsucht.

Insgesamt konnte die Polizei mehrere dutzend Cannabispflanzen, Crystal, Amphetamine, Geld sowie mehrere Handys sicherstellen. "Das wird jetzt alles ausgewertet und geschaut, ob sich weitere Ermittlungsansätze ergeben", so ein Polizeipressesprecher.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 36- und ein 41-Jähriger, sitzen aktuell in Untersuchungshaft.