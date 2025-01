In einer Schwimmhalle in Strausberg sind am Mittwoch mindestens 25 Menschen verletzt worden. Nach rbb-Informationen ist Chlorgas ausgetreten. Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr sind vor Ort.

Bei einem Chlorgas-Austritt am Mittwoch in Strausberg (Märkisch-Oderland) sind nach Informationen des rbb rund 25 Menschen verletzt worden. Ein Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Berlin-Buch geflogen.



Der Vorfall soll sich in der Schwimmhalle in der Wriezener Straße ereignet haben. Zu dem Unfall kam es offenbar durch einen Fehler beim Mischen von Wasser und Chlor.



Die Verletzten gehören nach ersten Informationen zu einer Schulklasse. Einige Personen werden im Klinikum in Strausberg, andere auch in Rüdersdorf behandelt.