Nach Tötung in Hosena: Unterbringung in psychiatrischem Krankenhaus gefordert

Nachdem er seinen Vater getötet haben soll, soll ein 22-Jähriger aus Hosena (Oberspreewald-Lausitz) dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das forderten die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung am Montag übereinstimmend in einem sogenannten Sicherungsverfahren vor dem Cottbuser Landgericht. Dabei handelt es sich um eine spezielle Verfahrensart, die beispielsweise angewandt wird, wenn ein Beschuldigter schuldunfähig ist. Das ist auch bei dieser Verhandlung der Fall.

Im Laufe des Verfahrens hatte ein Gutachten ergeben, dass der Beschuldigte unter einer paranoiden Schizophrenie leidet und deshalb nicht schuldfähig ist. Der Gutachter hatte dabei erklärt, dass der Angeklagte auch in Zukunft eine Gefahr darstelle und deshalb eine Untebringung in einem psychiatrischen Haftkrankenhaus empfohlen. Dieser Empfehlung waren am Montag auch die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft in ihren Plädoyers gefolgt. Ein Urteil soll am 27. Januar gesprochen werden.