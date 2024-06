Die Polizei sei umgehend zum möglichen Tatort gefahren. Der 22-Jährige habe zunächst versucht zu flüchten, sei aber festgenommen worden. Sein 52-jähriger Vater wurde im Haus seiner Elten tot aufgefunden. Laut Polizei lässt die Art der Verletzung - vor allem am Oberkörper und am Kopf - darauf schließen, dass der 52-jährige durch massive Gewalteinwirkung verstorben ist.

Ein 22-Jähriger aus Hosena (Oberspreewald-Lausitz) hat offenbar seinen Vater getötet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden. Demnach habe der junge Mann bereits am Montagabend den Notruf des Rettungsdienstes gewählt und angegeben, seinen Vater getötet zu haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den genauen Tatumständen, zur konkreten Todesursache und zu den Hintergründen, wie die Sprecherin der Polizeidirektion Süd in Cottbus, Ines Filohn dem rbb auf Nachfrage sagte. Der 22-Jährige habe sich in einem "totalen Ausnahmezustand" befunden und sei sehr aggressiv gewesen. Die Beamten hätten daher fixieren müssen, so Filohn.

Noch am Dienstag waren Spuren am Tatort gesichert worden. Das Motiv des 22-Jährigen sei nach wie vor unklar, so Filohn. Eine Blutprobe sei angeordnet worden, um zu prüfen, ob der Tatverdächtige unter Drogen stand. Polizeilich ist er bislang nicht in Erscheinung getreten.

Derzeit befinde sich der 22-Jährige wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in fachmedizinischer Betreuung, so die Polizei am Mittwoch.