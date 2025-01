Silvesternacht - Rakete in Neuköllner Haus geschossen - Polizei ermittelt gegen Influencer

Do 02.01.25 | 19:12 Uhr

Bild: dpa/Britta Pedersen

Ein Video aus der Silvesternacht, bei dem ein Mann eine Rakete in ein Wohnhaus in Berlin-Neukölln fliegen lässt, hat Ermittlungen der Polizei nach sich gezogen.



Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Mann aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Wenige Sekunden später fliegt die Rakete direkt auf ein Mehrfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu und dort durch ein Fenster. In der Wohnung explodiert die Rakete, ein heller Lichtblitz erscheint. Ob sich Menschen in der Wohnung aufhalten und was danach geschah, wird nicht gezeigt. Zunächst hatten "Bild" und "B.Z." berichtet. Das Video war auf dem Instagram-Account eines arabischen Webvideo-Produzenten mit mehr als 310.000 Followern veröffentlicht worden. Dort ist es inzwischen nicht mehr zu sehen, auf anderen Plattformen wird das Video aber weiter verbreitet.

privat Silvesternacht in Berlin - Von Kugelbombe beschädigtes Haus in Schöneberg nicht einsturzgefährdet In der Silvesternacht wurde ein Wohnhaus in Berlin-Schöneberg von einer Kugelbombe verwüstet. Auch umliegende Häuser waren betroffen. Am Donnerstag gab ein Statiker erste Entwarnung: Einsturzgefahr besteht nicht - aber Fenster und Türen müssen gemacht werden.

Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag wurde niemand bei der Aktion verletzt. Die Mieter der Wohnung in Neukölln seien zu Hause gewesen und hätten das entstandene Feuer schnell löschen können. Den Angaben zufolge entstand geringer Sachschaden. Ein Brandkommissariat ermittelt in dem Fall jetzt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, wie der Sprecher sagte.

Der Betreiber des Instagram-Kanals veröffentlichte inzwischen ein Video, in dem er sich bei den Betroffenen entschuldigt: "Was gestern passiert ist, war ein Fehler und wir haben uns bei dem Hausbesitzer entschuldigt", sagte er am Donnerstag in dem Video. Nach seinen Worten war die Rakete in einem Kinderzimmer explodiert.