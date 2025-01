Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu einem Vorfall bei der Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) aufgenommen. Nach der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Montag sollen drei Männer mit unterschiedlichen politischen Ansichten in einen Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe der Auseinandersetzung soll ein 35-Jähriger einen der Männer gestoßen und anschließend ein Taschenmesser gezogen haben.

Laut Polizei konnten sich die Männer der bedrohlichen Situation entziehen. Alarmierte Polizisten konnten den Verdächtigen stellen. Ein Messer hatte der 35-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht dabei, wie es hieß. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Bedrohung.