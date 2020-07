Aber auch hierzulande verschließt man nur all zu gern Augen und Ohren, wenn es darum geht systemische Probleme aufzudecken. So wie Bundesinnenminister Horst Seehofer, der keine Studie zu Racial Profiling bei Polizeikontrollen in Auftrag geben will [zeit.de] , weil es dort keinen strukturellen Rassismus geben kann, da dieser verboten ist – Ganz im Sinne der trumpschen These "Wenn wir nicht testen würden, hätten wir auch keine Infektionen".

US-Präsident Donald Trump scheint in die Fußstapfen dieser Tradition zu treten. "Wenn wir nicht testen würden, hätten wir keine Fälle", sagte er über die dramatisch ansteigende Zahl von Coronavirusinfektionen in den USA in einem Ende Juni ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox News.

Zivilisationen, das zeigt uns die Geschichte, kollabieren meist nicht von einem Tag auf den anderen. Vielmehr ist ihr Untergang ein langwieriger, schmerzvoller Prozess. Zu diesem Schluss kommt der Universalhistoriker Arnold Toynbee in seinem 12-bändigen Werk "Der Gang der Weltgeschichte", in dem er den Aufstieg und Fall von 28 verschiedenen Zivilisationen erkundet [bbc.com] .

Apokalyptisch anmutende Zahlen werden auch in der diesjährigen Wachstumsprognose der EU-Staaten erwartet. Dass das Coronavirus die EU in die schwerste Wirtschaftskrise in über 70 Jahren stürzt, ist soweit bekannt. Nun hat die EU-Kommission ihre bereits ernüchternde Frühjahrsprognose von -7,4 Prozent für die 27 EU-Staaten auf -8,3 Prozent angepasst [handelsblatt.de]. Die Volkswirtschaften der 19 Euro-Staaten werden dieses Jahr voraussichtlich um 8,7 Prozent schrumpfen, erklärte die Kommission am Dienstag.

Am härtesten trifft die Krise den Süden der EU. Die Wirtschaften Spaniens, Frankreichs, Italiens und Kroatiens stürzen dieses Jahr um jeweils mehr als zehn Prozent ab. Aber auch Deutschland muss mit einem Minus von 6,3 Prozent rechnen. Abhilfe, da sind sich die meisten Experten einig, kann nur das Corona-Wiederaufbaupaket der EU schaffen, dass die Finanzierung der Volkswirtschaften am Laufen hält und wichtige Investitionen ermöglicht.

Auf diesem Feld ist Berlin der EU einen ganzen Schritt voraus. In den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Berlin will das Land bis 2035 insgesamt 19 Milliarden Euro investieren, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag mitteilte. Besonders in neue Fahrzeuge und in die Infrastruktur soll viel Geld fließen: Während hier im vergangenen Jahrzehnt durchschnittlich knapp 300 Millionen Euro jährlich vorgesehen worden seien, würde diese Summe nun um mehr als das Zweieinhalbfache, nämlich auf durchschnittlich 800 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt.