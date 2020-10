imago images/Jürgen Ritter Audio: rbb 88.8 | 13.10.2020 | Michael Ernst | Bild: imago images/Jürgen Ritter

Ausnahmen nur für Kinder und Schwerkranke - Berliner Vivantes-Kliniken verhängen Besuchsverbot

13.10.20 | 09:59 Uhr

Menschen, deren Angehörige derzeit in einer der neun Berliner Vivantes-Kliniken liegen, dürfen diese seit Montag nicht mehr besuchen. Grund: die steigenden Corona-Zahlen. Vivantes lässt nur in Einzelfällen Ausnahmen zu.

Die insgesamt neun Vivantes-Kliniken in Berlin haben am Montag ein corona-bedingtes Besuchsverbot verhängt. Grund seien die gestiegenen Corona-Fallzahlen, teilt das Klinikunternehmen auf seiner Internetseite [vivantes.de] mit. Ausnahmen könnten bei Kindern, Schwerstkranken und Sterbenden vereinbart werden, heißt es weiter. Bei einem Besuch von Verwandten müsse jedoch eine Absprache mit den Ärzten erfolgen.



Zunächst hatte darüber die Berliner Zeitung berichtet. Eine Kliniksprecherin sagte der Zeitung, man habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. "Da die Anzahl der Corona-Patienten in unseren Kliniken wieder ansteigt, halten wir es momentan für eine gebotene Vorsichtsmaßnahme, um unseren Teil dazu beizutragen, eine Eindämmung der Pandemie zu erreichen", sagte die Sprecherin weiter.



Patientenbeauftragte fordert Corona-Tests für Angehörige

Die Patientenbeauftragte der Senatsverwaltung für Gesundheit, Karin Stötzner, sagte der Berliner Zeitung, das Besuchsverbot sei zwar "verständlich", aber auch eine "Katastrophe". Dadurch gehe der seelische Beistand in Krisensituationen verloren, betonte sie: "Das Pflegepersonal in den Krankenhäusern kann nicht immer alles leisten. Neben der emotionalen Entlastung helfen Angehörige der Patienten ihnen auch oft in Alltagssituationen." Stötzner forderte Corona-Testmöglichkeiten für Verwandte, die Angehörige im Krankenhaus besuchen wollen.



Die getroffenen Regelungen gelten demnach zunächst nur für die Kliniken, nicht für die Pflegeheime der Gesellschaft. Zum Vivantes-Verbund gehören das Auguste-Viktoria-Klinikum (Schöneberg), Humboldt-Klinikum (Reinickendorf), Klinikum Am Urban (Kreuzberg), Klinikum Kaulsdorf, Klinikum im Friedrichshain, Klinikum Neukölln, Klinikum Spandau, Wenckebach-Klinikum (Tempelhof) sowie das Ida-Wolff-Krankenhaus (Neukölln). Am Standort Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße betreibt Vivantes zudem eine Abklärungsstelle für das Coronavirus, hier stehen auch 200 Reservebetten für Covid-Erkrankte.



Charité verschiebt Operationen

Ob weitere Berliner Krankenhäuser ein Besuchsverbot planen, ist bislang nicht bekannt. Von der Charité hieß es zuletzt Ende vergangener Woche, man müsse wie schon während der ersten Welle des Coronavirus nicht dringend notwendige Operationen verschieben. Charité-Vorstand Ulrich Frei erklärte am Freitag auf einer Pressekonferenz, die Lage in den Charité-Kliniken werde dadurch verschärft, dass die Zahl der Infektionen unter den oft jungen Pflegekräften stiegen - danach würden weitere als Kontaktpersonen an den Kliniken ausfallen. "Dies führt dazu, dass wir erneut (...) die planbaren Eingriffe oder Untersuchungen verschieben oder aussetzen müssen. Und wir müssen versuchen, die Intensivstationen für Covid-Patienten freizubekommen."

