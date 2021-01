In Brandenburg sind am Dienstag 83 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Es ist die bislang höchste Zahl in der Pandemie, allerdings könnten darin auch Nachmeldungen vom Wochenende enthalten sein.

Erst am vergangenen Mittwoch und am Samstag davor waren mit jeweils 60 Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion die bisherigen Höchststände gemeldet worden. Insgesamt sind bislang in Brandenburg 1.910 Menschen an oder mit Corona gestorben. Die meisten Sterbefälle innerhalb eines Tages wurden am Dienstag in Potsdam (18) und im Kreis Dahme-Spreewald (13) gemeldet. In jedem der Landkreise und kreisfreien Städte wurde mindestens ein Corona-Toter bekannt.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in ganz Brandenburg stieg gegenüber dem Vortag um 644. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 61.928 Corona-Infektionen in Brandenburg bestätigt. Zwar schwankt die Zahl der Neuinfektionen stark, ist in der Tendenz aber zuletzt gesunken.