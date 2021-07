In den USA sind aktuell etwa vier Millionen Kinder und Jugendliche geimpft. Wie Klaus Cichutek, Präsident des für Impfstoffzulassung in Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) im Gespräch mit rbb|24 erkärt, seien dort keine Probleme bekannt geworden.

Bis Ende Juni waren in den USA 300 Fälle von Herzmuskel-Entzündungen bei jungen Männern und männlichen Jugendlichen aufgetreten. Die Gesamtzahl der Geimpften in dieser Bevölkerungsgruppe lag da bereits bei 20 Millionen. Demzufolge ist das Problem unter 200.000 Geimpften dreimal oder bei 0,0015 Prozent der Geimpften beobachtet worden. Während einerseits aus Sicht der Wissenschaft noch unklar ist, welcher Wirkungszusammenhang zwischen der Herzmuskel-Entzündung und der Impfung besteht, zeigt die Beobachtung andererseits, wie viel Aufmerksamkeit die medizinische Überwachung der Geimpften möglichen Problemen widmet. Nach Auskunft von PEI-Präsident Cichutek konnten alle bekannt gewordenen Fälle von Herzmuskel-Entzündung behandelt werden, ohne dass die Patienten Folgeschäden erlitten haben.

Die Nicht-EU-Mitglieder Großbritannien und auch Norwegen hingegen sind bei der Kinder-Impfung ähnlich zurückhaltend wie Deutschland. Die Spritze erhalten in Norwegen 12- bis 17-Jährige nur, wenn ihnen im Falle einer Erkrankung ein schwerer Verlauf droht. In Großbritannien will die Regierung noch weitere Forschungsergebnisse abwarten, bevor sie den Einsatz von Biontech-Pfizer bei Kindern und Jugendlichen empfiehlt. Trotzdem ist das Präparat aber auch auf der Insel für die Altersgruppe ab zwölf bereits zugelassen.

In den USA ist Biontech-Pfizer ebenfalls als einziger Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen - anders als in Deutschland aber ohne jede Einschränkung. So handhaben es auch viele EU-Staaten, etwa Frankreich und Italien. In Spanien soll die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche zwei Wochen vor dem dortigen Schulbeginn starten.

In Deutschland haben inzwischen die meisten Neuinfizierten die höher ansteckende Delta-Variante des Coronavirus, dazu steigen die Inzidenzen leicht an. Die Immunologin Christine Falk plädiert für Imfpungen von Kindern ab 12 Jahren und ein Beibehalten der Maskenpflicht.

Wenn Kinder und Jugendliche jetzt nicht geimpft werden, drohen dann im Herbst wieder Schulschließungen?

Nein, meint Steffen Lüder vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Im Gespräch mit rbb|24 erklärt er: "Wenn die Kinder krank sind, sind sie leicht krank. Wenn die Lehrer, Erzieher und Hausmeister, also das erwachsene Personal in den Schulen geimpft ist, dann ist das nicht so schlimm, wenn wir in der einen oder anderen Schule auch mal eine kleine Serie von Ausbrüchen haben."

Welche Risiken bestehen, wenn Kinder keine Impfung erhalten?

Gründe für eine uneingeschränkte Impfung auch bei Kindern sieht beispielsweise die Immunologin Christine Falk. Im rbb-Inforadio erklärte sie: "Wir wissen sehr gut, was die Impfung macht, wir wissen nicht so gut, was so eine Virus-Infektion macht. Auch wenn die Kinder nicht schwer krank werden, ist für mich das Virus der viel unsicherere Partner, weil ich nicht weiß, was es in den Kindern, auch langfristig, immunologisch anstellt, denn dazu haben wir gar keine Studien."