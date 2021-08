Am Montag wird in der Ringbahn geimpft

In der Berliner S-Bahn kann man sich am Montag (30. August) gegen Corona impfen lassen. Dazu wird ein Sonderzug auf der Ringbahnstrecke eingesetzt, wie die Deutsche Bahn AG am Donnerstag mitteilte.

Gefahren werden drei Runden auf der Linie S42, entgegen dem Uhrzeigersinn. Start ist um 10:38 Uhr am Treptower Park, die Fahrt endet um 13:33 Uhr am Bahnhof Neukölln. Der Zustieg ist an jeder Ringstation möglich.

Interessierte sollten sich möglichst vor der Fahrt auf einer Webseite der Bahn [db.de] registrieren, können aber auch spontan kommen. Vor der Impfung muss der Aufklärungs- und Anamnesebogen des Robert-Koch-Instituts [rki.de] ausgefüllt werden, den man auch vorher bereits ausdrucken und ausgefüllt mitbringen kann. Außerdem braucht man einen Ausweis.