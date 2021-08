M. O. Berlin Donnerstag, 05.08.2021 | 06:40 Uhr

Was irgendwie in der Berichterstattung nie auftaucht: In Polen werden Schwangere auch geimpft. Meine Frau ist Polin und konnte sich während der Schwangerschaft problemlos dort impfen lassen. In Deutschland wollte das kein Arzt machen. In Polen ist es auch deshalb einfacher, weil sich über eine zentrale Internetplattform Termine im ganzen Land buchen lassen. Das führte vor einigen Monaten dann dazu, dass polnische Ex-Pats in Berlin kurz über die Grenze gefahren sind und sich in Grenzorten haben impfen lassen.