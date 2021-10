Die 7-Tage-Corona-Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen liegt in der Prignitz im Nordwesten Brandenburgs derzeit bei mehr als 500. Ähnlich hohe Werte meldet das Robert Koch-Institut (RKI) auch für sieben weitere Landkreise und eine kreisfreie Stadt in Deutschland. Drei der Landkreise liegen in Bayern, vier in Thüringen. In Thüringen liegt die Inzidenz in einem Landkreis sogar bei über 1.000.

Auch die landesweite 7-Tage-Inzidenz steigt in Brandenburg weiter an: Am Freitag wurden rechnerisch 53,5 neue Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 46,7. Unter dem Schwellenwert von 35 blieben nur der Landkreis Uckermark mit 16,9 und Brandenburg/Havel mit 26,4. Dort gilt laut neuer Corona-Verordnung keine Testpflicht mehr.