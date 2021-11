Vor dem nächsten Corona-Winter - Warum wir auf Dänemark statt Großbritannien schauen sollten

01.11.21 | 17:31 Uhr

Wieder steigt die Zahl der Neuinfektionen. Wieder warnen Expert:innen, dass die Intensivstationen überlastet werden könnten. Aber es werden andere Faktoren wichtig sein als vor einem Jahr – das zeigt der Blick ins Ausland. Von Haluka Maier-Borst

Waren wir hier nicht schonmal? Die Zahl der Neuinfektionen steigt, Mediziner:innen befürchten eine Überforderung der Intensivstationen, die Politik tut wenig. Und doch gibt es ein großes und vielschichtiges Aber. Vergleicht man 2021 mit 2020 haben wir nun Antigen-Schnelltests, Medikamente gegen schwere Verläufe und vor allem Impfstoffe, mit denen zwei Drittel der Bevölkerung geimpft wurden. All das macht es einfacher, die Pandemie zu kontrollieren. Was wir aber ebenfalls 2021 haben: eine große Zahl an Aussteiger:innen aus der Intensivpflege, eine generelle Pandemiemüdigkeit und zudem die problematischere Delta-Variante. Diese Kombination führt dazu, dass der November 2020 wenig taugt als Blaupause für das, was die nächsten Wochen und Monate kommen könnte. Ein Blick auf aktuelle Entwicklungen in anderen Ländern hilft mehr – zumindest wenn es um einzelne Aspekte geht.

Niederlande: Wie sehr geben Geimpfte das Virus weiter?

Weniger als befürchtet. Doch der Schutz lässt mit der Zeit deutlich nach.

Die Delta-Variante des Coronavirus ist für nahezu alle Infektionen verantwortlich. Sie breitet sich schneller aus als frühere Varianten. Und gegen sie wirken die Impfstoffe schlechter. Doch zum Glück immer noch sehr gut wie mehrere Studien zeigen.

Hinzukommt: Selbst bei sogenannten Durchbruchsinfektionen, also wenn eine geimpfte Person sich ansteckt, scheint das Risiko, dass sie andere ansteckt, deutlich gemindert zu sein – auch bei der Delta-Variante. Das zeigt eine umfangreiche Studie aus den Niederlanden, die damit auch die Berichte über Infektionsketten unter Geimpften zum Beispiel bei Partys etwas ins Verhältnis rückt. Die Epidemiologin Brechje de Gier und ihre Kolleg:innen schauten sich in ihrer Arbeit an [medrxiv.org], welchen Anteil an Menschen in einem Haushalt ein Indexfall angesteckt hat. Indexfall ist dabei die Bezeichnung für die Person, die eine Infektion neu in den Haushalt einschleppt. War der positive Indexfall geimpft, steckte er im Schnitt 13 Prozent seiner ungeimpften Kontakte zu Hause an. Waren er und seine Kontakte beide ungeimpft waren es 22 Prozent. Bereinigt man noch die Rechnung, indem man in Betracht zieht, wie alt die Indexfälle und die Kontakte in beiden Gruppen waren, kam das Forscher-Team sogar auf eine Reduktion um zwei Drittel.

Bestätigt werden diese Ergebnisse von einer britischen Studie [medrxiv.org], die sich angeschaut hat, wie gut PCR-Tests die Ansteckungsgefahr bei Geimpften und Ungeimpften einordnen. Tim Peto von der Universität Oxford war an der Arbeit beteiligt und sagt: "Wir sehen ganz klar bei den PCR-Tests, dass die Menge an gefundenem viralen Material bei geimpften und ungeimpften Infizierten gleich hoch ist. Trotzdem sehen wir in der Kontaktnachverfolgung, dass die Geimpften weniger andere Menschen infiziert haben." Für diese Diskrepanz könnte es laut Peto zwei Gründe geben. Zum einen könnte es sein, dass die Impfstoffe bei geimpften Infizierten dafür sorgen, dass sie schneller nicht mehr infektiös sind. Sprich der Zeitraum, in dem sie andere anstecken können, ist kürzer. Zum anderen vermutet Peto, dass die Impfstoffe zwar die Viren sehr effektiv zerstören, aber die PCR-Tests weiterhin diese harmlosen Virenreste noch finden. "So gesehen könnte es sein, dass Antigen-Tests besser das Risiko des Weitergebens des Virus abbilden", sagt er. Gleichwohl zeigt Petos Studie aber auch, dass der Schutz vor Ansteckung und Weitergabe Monat für Monat deutlich abnimmt.

Großbritannien: Ist ein "Freedom-Day" eine gute Idee?

Ganz ohne andere Maßnahmen, aktuell nein.

Vor dem Hintergrund dieser positiven Nachrichten würde man vermuten, dass Peto die Lage in Großbritannien entspannter sieht. Schließlich hat man hier mit dem "Freedom-Day" offiziell die Maskenpflicht und andere Maßnahmen abgeschafft. Die Message: Die Impfungen schützen uns gut, wir können wieder in die Normalität zurück. Doch so einfach ist es nicht.

Die Zahl der Neuinfektionen ist auf einem Niveau, das sonst nur in Osteuropa zu sehen ist, wo die medizinischen Ressourcen geringer, die Impfquote niedriger und auch generell das Einhalten von Eindämmungsmaßnahmen eher dürftig verlief. Und zwar verzeichnet Großbritannien eben dank der hohen Impfquote deutlich weniger Tote. Aber: es sind immer noch rund 150 Covid-Tote pro Tag. Deutschland, mit einer größeren Bevölkerung, liegt im Schnitt derzeit noch bei rund 70 bis 80.

Auch aus diesem Grund haben sich mehrfach britische Forscher zu Wort gemeldet [sciencemag.com] und dazu aufgerufen, zumindest einfache Maßnahmen wieder einzuführen. Besonders drastisch formulierte es Chaand Nagpaul [bmj.com], der Vorsitzende der britischen Mediziner Vereinigung: "Wir sehen inakzeptable Quoten an Fällen, Hospitalisierungen und Toten im Kontrast zu anderen, vergleichbaren europäischen Ländern. Und es ist bewusst fahrlässig, jetzt nichts zu tun, um die Ausbreitung einzudämmen." Der Brite Peto glaubt, dass man im Vereinigten Königreich zu sehr ausschließlich auf die Impfungen gesetzt hat: "Ich glaube, in Großbritannien haben wir alle gedacht, dass die Impfungen länger massiv die Ausbreitung eindämmen, aber das alleine reicht eben nicht."

Israel: Wie wichtig sind Drittimpfungen?

Für Ältere und Vulnerable definitiv. Bei Jüngeren stellt sich die Frage.

Lange war Israel das Vorbild für den Rest der Welt, wenn es um die Impfungen ging. Beherztes Investieren. Schnelle, unbürokratische Impfkampagne. Und dann das Öffnen von Bars, Restaurants, Clubs, während andere Länder noch im Lockdown harrten. Dann aber kam eine vierte Welle, die das Land gerade erst gebrochen hat. Geholfen haben dabei die Booster-Impfungen, aber eben auch das Wiedereinführen von Limits auf Veranstaltungen und eine Maskenpflicht in Innenräumen.

Mit dem Blick auf Israel lässt sich darum sagen: Ja, nach einigen Monaten scheint die Wirkung der Impfung nachzulassen [nejm.org]. Drittimpfungen können darum definitiv das Risiko für eine Infektion nochmal senken. Sie scheinen zudem speziell bei älteren Menschen Sinn zu machen, deren Immunreaktion auf die ersten zwei Impfungen in der Regel schwächer ausfällt. Und für Immunsupprimierte wird sowieso seit Längerem empfohlen auf drei statt auf zwei Impfungen zu setzen. Für den einzelnen Risikopatienten senken die Drittimpfungen also wohl das Risiko. Gleichwohl hängt die Infektionsdynamik nach wie vor vor allem an den 35 Prozent Ungeimpften in der Bevölkerung. Sie und die ganz alten Patienten, bei denen der Immunschutz schneller nachlässt, sind es, die das medizinische Personal in den Krankenhäusern in Atem halten. Das zeigen Analysen, die nicht nur den Impfstatus in Betracht ziehen, sondern auch, wie alt die Patienten sind [covid-datascience.com]. Kurzum: Drittimpfungen sind vor allem bei den Älteren und Vorerkrankten wichtig. Aber jede Erst- und Zweitimpfung mehr ist nochmal wichtiger.

USA: Welche Rolle spielen Kinder in der Infektionsdynamik?

Eine kleinere als Erwachsene, aber eben immer noch keine zu vernachlässigende.

Dass die ungeimpften Kinder wohl eine Rolle bei Infektionsketten spielen, das kann man an verschiedenen Beispielen sehen. Zum einen sorgte im zuvor erwähnten Israel auch das Aufmachen der Schulen am 1. September gefolgt von hohen jüdischen Festtagen mit Familienbesuchen ab dem 6. September für eine erneute Welle [sciencemag.de]. Zum anderen legen Berechnungen aus den USA nahe, dass die Rolle der Kinder wichtiger wird, weil bei der Delta-Variante – selbst bei exzellenten Vorsichtsmaßnahmen – das Risiko einer Infektion sich eben verdoppelt [twitter.com]. Aber es gibt Wege, die Zeit zwischen der aktuellen Welle und der Zulassung von Impfungen für noch jüngere Kinder zu überbrücken. So zeigt eine Modellierung verschiedener amerikanischer Universitäten [medrxiv.org], dass wohl 50 Prozent der Neuinfektionen sich verhindern lassen, wenn sich alle Schüler:innen einmal die Woche testen lassen. Das Wichtige dabei: Bei einem positiven Fall in der Klasse könnte es zudem reichen, im Anschluss alle Kinder regelmäßig zu testen und erst dann in Quarantäne zu schicken, wenn sie sich als positiv herausstellen. Vor diesem Hintergrund scheint die deutsche Teststrategie in Schulen Sinn zu machen, genauso wie die Idee wieder eine Maskenpflicht einzuführen. Dass aber nach wie vor Lüftungsanlagen fehlen, ist und bleibt ein Problem.

Italien: Wie viel hilft ein Zwang zum Impfen?

Es steigert die Quote, aber es könnte bessere Mittel geben.

Schon im April wurden Impfungen für Angestellte im italienischen Gesundheitssystem zur Pflicht. Seit Juli gibt es den digitalen "Grünen Pass", der die 3G-Regel kontrolliert, also wer geimpft, genesen oder in den letzten 48 Stunden negativ getestet ist. Und war der Pass anfangs "nur" Voraussetzung für den Zugang zu Schwimmbädern, Konzerten und Museen, ist er seit 15.10. sogar Pflicht für die Ausübung von jeder Art von Beruf. Entsprechend zeigen sich in Italien vergleichbare politische Zerwürfnisse wie in Deutschland. Proteste gegen eine De-facto-Impfpflicht sind an der Tagesordnung. Aber es sind eben auch 77 Prozent aller Italiener:innen mindestens einmal geimpft.

Wieso genau in einem Land, die Impfquote hoch oder niedrig ist, hängt naturgemäß an mehreren Faktoren und somit nicht nur an einem Gesetz. So spielt sich auch die Tatsache eine Rolle, dass Italien am Anfang der Pandemie so viele Opfer wie kaum einem anderen EU-Land zu beklagen hatte. Ein gewisser Effekt des Pass ist aber nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem: es könnte womöglich auch anders gehen.

Dänemark: Transparenz und hohe Impfquote, reicht das?

Das ist wohl am ehesten die Lösung. Aber es bleibt abzuwarten.

Dänemark hat ähnlich gute Zahlen bei der Impfquote wie Italien. Geschafft hat man das allerdings nicht mit Zwang sondern über zwei andere Faktoren: Zum einen vertrauen laut Umfragen 90 Prozent der Dänen und Däninnen dem Gesundheitssystem. Zum anderen wurden alle Informationen, auch zu Komplikationen und Unwägbarkeiten bei den Impfstoffen, transparent kommuniziert. Wie wichtig das war, haben dänische Forscher in der "Washington Post" [washingtonpost.com] dargelegt.

Die Folge ist, dass Dänemark inzwischen seit anderthalb Monaten quasi ohne Corona-Restriktionen funktioniert. Und während die Zahl der Neuinfektionen durch diese Öffnung deutlich gestiegen ist, ist die Zahl der Toten nach wie vor niedrig. Das Land ist somit gewissermaßen die Blaupause für den Übergang in einen Alltag mit Corona. Ganz verschwinden wird das Virus nicht. Aber mit klarer Kommunikation und mehr Impfungen wäre eben ein verantwortungsvolles Leben mit dem Virus möglich.

