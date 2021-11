TKS Donnerstag, 11.11.2021 | 22:23 Uhr

Also einen Impftermin beim Hausarzt bekommt man in TeltowKleinmachnowStahnsdorf definitiv NICHT. Nicht im Frühjahr, nicht im Sommer, nicht jetzt. Wer nicht jahrelanger Patient ist, scheitert erbärmlich. Man kann sich aber im Impfzentrum in Berlin... aber psssst! Jedenfalls geht in Brandenburg nix. Impfzentren zu, Hausärzte wollen keine neuen Patienten, schon gar nicht nur fürs Impfen, mobile Teams stehen an der Uni oder sonstewo in Potsdam. Danke auch.



Übrigens, wer will, der kann: Herr Grube ist mein Held in der Pandemie! Wann immer er etwas beisteuern konnte, hat er es getan! Er verdient ganz viel Ehre und Respekt, und bitte - er ist ü80, selber als jemand, der auch bibbernd daheim sitzen könnte - tut er aber nicht! Er macht allen was vor - auch unserer Landesregierung und der KV!



Danke, Herr Grube, das ist ganz ganz toll!