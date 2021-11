Thorsten Berlin Donnerstag, 11.11.2021 | 17:14 Uhr

Ihnen fällt aber schon auf, dass Sie Geschäfte nennen, bei denen keine Zutrittsbeschränkungen gelten? Post, Bäcker und Co. sind Dinge des täglichen Bedarfs und unterliegen diesen Regeln nicht!

Finden Sie es nicht ein wenig verallgemeinernd und übertrieben, von ein paar wenigen Verirrten auf 30 % der Bevölkerung zu schließen und zu behaupten, dass die glauben würden "alles Blödsinn mit Corona"?

Geht doch alle mal wieder raus in die Welt und unterhaltet euch miteinander; dieser Hass auf allen Seite ist gefährlicher als jedes natürliche Virus und wenn das so weitergeht, wird Covid-19 ein kleines Problem gewesen sein, befürchte ich.

Die Frage: Was machen Sie als Berliner denn in Brandenburg beim Bäcker? Sollten Sie in einer Pandemie nicht lieber an ihrem Wohnort bleiben und unnötige Gänge vermeiden?