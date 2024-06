In Berlin kommen am Freitag die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin zum sogenannten "Spreegipfel" zusammen. Die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) sowie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wollen darüber beraten, wie die Wasserversorgung in der Region gesichert werden kann.

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes wird mit dem Ende Braunkohleförderung deutlich weniger Grundwasser in die Spree gepumpt werden. Dies könnte in trockenen Sommermonaten dazu führen, dass der Fluss örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führt - mit Konsequenzen für den Spreewald, die Seen und Kanäle sowie die Trinkwasserversorgung in der Region Berlin.

Es gibt bereits umfangreiche Pläne, wie das verhindert werden könnte. Nun soll über die Finanzierung gesprochen werden.

Umweltschützer mahnen, dass die Betreiber von Tagebauseen dafür stärker zur Kasse gebeten werden müssten, nicht nur die Steuerzahler. Die Grüne Liga plant eine Mahnwache vor der Sächsischen Landesvertretung in Berlin, in der das Treffen stattfindet.