Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 30.06.2024 | 16:35 Uhr

Verabschieden Sie sich einfach von dem Gedanken, dass irgendeine Stimme von Wählenden irgendeiner Partei "gehörte". Die Zeiten der Stammwählerschaft sind obsolet geworden und das ist - demokratisch betrachtet - kein Unglück. Was die Partei Die Linke betrifft, so ist rein rechnerisch deren eine Hälfte an die AfD, der Rest von der anderen Hälfte an das BSW gegangen. + / - Stimmen von anderen Listen und von Menschen, die in die Nicht- oder umgekehrt in die Wiederwahl gehen.

Ansonsten mehren sich 60 : 40 - Entscheidungen, d. h. 60 gefühlte Prozente für die eine Liste, 40 gefühlte Prozent für eine andere Liste und ein halbes Jahr später ist es umgekehrt.



Das klingt dann wie abrupte Brüche, ist es aber nicht. Eher eine gleitende Skala.