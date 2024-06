"Berlin kann, muss und wird mit weniger Geld funktionieren, und das vielleicht sogar besser", so argumentiert Finanzsenator Evers in der Aktuellen Stunde zur Haushaltspolitik. Er kündigt teils empfindliche Einsparungen im Haushalt an.

Erst am Mittwoch waren zu den geplanten Kürzungen im Berliner Landeshaushalt neue Einzelheiten bekannt geworden. Dem rbb liegt eine Liste mit mehr als 600 Vorhaben vor, bei denen in diesem Jahr insgesamt knapp 570 Millionen Euro eingespart werden sollen.

Nach den von der Koalition vorgenommen Kürzungen hat das Berliner Abgeordnetenhaus in einer Aktuelle Stunde kontrovers über die Haushaltspolitik diskutiert. Redner der Opposition hielten der schwarz-roten Koalition am Donnerstag vor, Entscheidungen verschleppt, die Stadt verunsichert und keine Strategie für die Zukunft zu haben. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sprach dagegen von einem "ersten Schritt", auf den nun noch deutliche härtere Entscheidungen folgen müssten.

Dass jetzt die Reserven angezapft werden müssen, sei gerechtfertigt. "Rücklagen sind für Krisen da", so Goiny. Die bekannt gewordenen Kürzungen seien schmerzhaft, aber nötig – und auch nicht die letzten. Man werde sich in den kommenden Jahren auch "von Projekten verabschieden" müssen, sagte Goiny, ohne allerdings Details zu nennen. Die schwarz-rote Koalition werde nach weiterem Sparpotential suchen, etwa beim Raumbedarf. Gleichzeitig setze man weiter auf Digitalisierung, damit die Verwaltung künftig mit weniger Personal auskomme.

Für die Linke hatte der haushaltspolitische Sprecher Steffen Zillich der Koalition vorgehalten, dass sie keine Strategie habe, um die Haushaltskrise zu meistern. Schwarz-Rot habe einen Haushalt der ungedeckten Schecks vorgelegt. Die nachträglichen Kürzungen hätten gezeigt, dass das Zahlenwerk nur Makulatur sei. Die Stadt habe in den vergangenen Wochen eine "lebenden Kakophonie von Kürzungsvorschlägen, von Hü und Hott, von klein und kleiner, von du schon, ich nicht" erlebt, so Zillich. Das Ergebnis sei eine große Verunsicherung in der Stadt.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker warnte in der Debatte vor "immensen Haushaltsrisken". Die Politik der Koalition bleibe die Antworten darauf schuldig und ignoriere die Realität. Deutschland habe die höchste Steuerlast und die höchsten Steuereinnahmen. Das Problem liege daher woanders, so Brinker in Richtung der mitregierenden SPD. "Ihr damaliger Finanzsenator Sarrazin hatte ein Mantra, das bis heute gilt: Wir haben kein Einnahme- sondern ein Ausgabeproblem." In diesem Zusammenhang kritisierte die AfD-Fraktionschefin speziell das neue 29-Euro-Ticket als "Kostenlos-Sperenzien" und Kürzungen bei Feuerwehr und Polizei.

Finanzsenator Stefan Evers kündigte in der Aussprache weitere, teils empfindliche Einsparungen im Haushalt an. Ohne Gegenmaßnahmen müssten ab 2026 weitere fünf Milliarden Euro aus dem Etat gestrichen werden, so der CDU-Politiker. "Das wäre fast jeder achte Euro" im Haushalt. Zu schaffen sei das nur mit mehr Effizienz, um mit weniger Personal auszukommen. Gleichzeitig müsse sich das Land Berlin aber auch von Vorhaben verabschieden. Die schwarz-rote Koalition werde "alle Strukturen in Frage stellen", kündigte Evers an. "Berlin kann, muss und wird mit weniger Geld funktionieren, und das vielleicht sogar besser".