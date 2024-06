Do 06.06.24 | 10:37 Uhr | Von Juliane Kowollik

Tausende Katzen leben auf den Straßen Berlins, viele davon sind krank. In der neuen Quarantänestation im Tierheim Berlin werden sie separiert, untersucht und aufgepäppelt. Doch jetzt drohen erhebliche Sparmaßnahmen. Von Juliane Kowollik

Vermutlich ist dieser kleine Fell-Lord etwa drei Jahre alt und wirkt nach den ersten Untersuchungen fit und gesund. Da er weder gechippt, noch bei Tierregisterportalen wie "Tasso" oder "Findefix" registriert ist, lässt sich nicht nachvollziehen, wohin oder wem er gehört. Etwa die Hälfte der Fundtiere sind nicht gechippt. In ein paar Tagen kann Lord die Quarantänestation verlassen und ins Vermittlungshaus. Dort könnte er von neuen Haltern ausgesucht und mit nach Hause genommen werden.

Bengalkater Lord ist einer der ersten Bewohner der neuen Quarantänestation im Berliner Tierheim. Er wurde vor zwei Tagen gefunden und im Tierheim abgegeben. Neugierig schnuppert er an seiner Übergangsbehausung, einem kleinen Gehege mit Fress- und Trinknapf, auch eine Rückzugsbox steht in der Ecke bereit - eher für die schüchternen Katzen, Lord ist stattdessen erkundungsfreudig. Er begrüßt die Pfleger mit einem lauten Maunzen.

Bis Freitag mussten die Senatsverwaltungen ihre Sparvorschläge einreichen, die das Haushaltsdefizit ausgleichen sollen. Die Pläne der Justizverwaltung reichen nicht an die Vorgaben heran. Sie sieht ihre Funktionsfähigkeit gefährdet.

Die neu gebaute Quarantänestation für Katzen wirkt fast wie ein Krankenhaus für Menschen: kahle Flure, Edelstahlablagen, der Geruch von Desinfektionsmittel liegt in der Luft, die Tierärzte tragen weiße Kittel und Handschuhe. In einer Futterküche füllen die Pfleger Katzenfutterdosen in Näpfe um. Spezialnahrung für Katzen mit Allergien oder Diabetes gibt es auch.

In den Quarantänegehegen sind die Katzen allein, aber es gibt auch Zimmer für mehrere pflegebedürftige, aber nicht ansteckende Tiere, eingerichtet mit Kletterbäumen, Katzenklo und Kuscheldecken.

Die neue Station soll es dem größten Tierheim Europas ermöglichen, der Fülle an Katzen Herr zu werden. 1.500 werden hier jedes Jahr abgegeben. Auf Station untersucht sie ein Veterinärmediziner nach Flöhen, Bandwürmern, Katzenschnupfen oder Blasenentzündung, ohne dass die Gefahr besteht, andere Tiere anzustecken.

Eva Rönspieß, Vorstandsvorsitzende des Tierheims sagt, das erleichtere den Alltag sehr. "Die Tiere kommen in ganz unterschiedlichen Gesundheitszuständen hier bei uns an. Manche Halter sind verstorben oder können sich die Tierarztkosten für ihre chronisch kranken Tiere nicht mehr leisten und geben sie hier ab. Wir haben auch schon Katzen gefunden, die gequält wurden, denen etwa die Ohren abgeschnitten wurden", so Rönspieß. "Neulich kam eine Katze zu uns, der wurde mit Absicht Säure ins Gesicht gespritzt. Diesen Tieren können wir jetzt viel besser helfen."