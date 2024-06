In der Rechtsprechung hat sich ein niedriger Wert von 1 Nanogramm je Milliliter Blut etabliert. Nun will die Bundesregierung per Gesetz einen höheren Grenzwert festlegen: Nur wer mit 3,5 Nanogramm oder mehr unterwegs ist, riskiert demnach in der Regel 500 Euro und einen Monat Fahrverbot. Über das Vorhaben könnte der Bundestag am Donnerstag bereits abstimmen.

Seit dem 1. April dürfen Erwachsene legal kiffen - für Autofahrer ist der Cannabis-Konsum aber selbst im nüchternen Zustand mit Risiken verbunden. Wer mit kleinsten Mengen THC im Blut in eine Kontrolle fährt, muss mit hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Dass das Autofahren kurz nach dem Kiffen verboten ist, dürfte allen klar sein. Weil der Cannabis-Wirkstoff THC aber noch lange nach dem Rausch im Blut nachweisbar ist, macht ein Joint Kiffende aus rechtlicher Sicht tagelang fahruntüchtig.

Mit anderen Worten, Trinkende können nachvollziehen, wie stark ihr Getränk ist und welche Menge davon sie voraussichtlich fahruntüchtig machen wird. Beim Kiffen lässt sich das im Voraus schlechter abschätzen, auch weil der genaue THC-Gehalt in Cannabis-Produkten oft nicht ersichtlich ist und von Konsumierenden unterschiedlich schnell abgebaut wird. "Es besteht nicht die Möglichkeit, sich an einen Grenzwert 'heranzukiffen'", schreibt der ADAC. Daher gelte unmissverständlich: "Wer fährt, kifft nicht!"

Um riskanten "Mischkonsum" strenger zu ahnden, soll bei Cannabiskonsum ein Alkoholverbot kommen - und ein höheres Bußgeld von 1.000 Euro. Außerdem soll in der Probezeit nach dem Führerscheinerwerb und für unter 21-Jährige wie bei Alkohol ein Cannabis-Verbot gelten. Sanktion: in der Regel ein Punkt und 250 Euro.

In einem verkehrspolizeilichen Votum [pdf] für die Expertengruppe der Bundesregierung zum THC-Grenzwert heißt es, es bleibe zu erwarten, "dass neben einer zukünftig generell erhöhten Anzahl an cannabisbeeinflussten Verkehrsteilnehmer auch die Anzahl an mischintoxikierten Verkehrsteilnehmern steigen wird". Der sogenannte Mischkonsum sei auch in kleinen Mengen in der Wechselwirkung unberechenbar. "Daher wird ausdrücklich begrüßt, dass ein bedingungsloses Verbot für Mischkonsum von Cannabis und Alkohol empfohlen wird." Gleichzeitig plädieren die Autor:innen für ein grundsätzliches THC-Verbot im Straßenverkehr: "Eine Legalisierung kann [...] wie in Auswertungen aus Colorado Oregon, Alaska und Washington konstatiert, gleichwohl zu einem Anstieg der Getöteten bei einem Verkehrsunfall führen."