Arno Nym Berlin Sonntag, 07.07.2024 | 21:59 Uhr

Integration ist in D tatsächlich oft ein Zufallsprodukt. Das ist sehr schade, weil wir Zuwanderung von jungen Menschen gebrauchen können. Natürlich können wir nicht alle Probleme der Welt in D lösen. Aber Menschen, die es hier her geschafft haben, die müssen wir an die Hand nehmen und zeitnah in die Arbeitswelt integrieren. Schade um jeden (mwd) der hier her kommt und in Massenunterkünften vor sich hin vegetiert und von der Stütze leben muss. Die Menschen, die hier landen, müssen unsere Regeln akzeptieren und mitmachen. Straftäter müssen Platz machen, für die, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Integration ist kein Selbstläufer und kostet erst mal Geld. Am Ende spart es uns aber Milliarden und verhindert viele Probleme.