Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hat erneut Widerstand gegen eine Bezahlkarte angekündigt, die Geflüchteten nur 50 Euro an Bargeld ermöglichen würde. Sie verfolge die "unsägliche Debatte" um die Bargeldhöhe mit Sorge, erklärte Kiziltepe. Kein einziges Problem werde dadurch gelöst, so ihre Ansicht.

Auch weiterhin müssten geflüchtete Menschen in Berlin "das Geld, das ihnen zusteht, zu 100 Prozent selbstbestimmt und ohne Reglementierung verwenden können", so die Sozialsenatorin. Sie seien mehr als andere auf Bargeld angewiesen, beispielsweise bei Einkäufen auf Wochen- oder Flohmärkten.



Kiziltepe stellte sich mit ihrer Kritik ausdrücklich gegen den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag in Potsdam, an der Wegner teilnahm, hatten sich Länderchefs darauf verständigt, bei der geplanten Bezahlkarte die Auszahlung von Bargeld auf 50 Euro pro Monat zu begrenzen. Wegner hatte dazu am Donnerstagabend mitgeteilt: "Bei der Bezahlkarte gibt es jetzt eine klare Verständigung aller Länder, dass es keinen Flickenteppich in Deutschland geben wird."