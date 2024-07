Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth hat den Wahlkampfauftakt der AfD Brandenburg besucht. Kurth war als Gast am Freitag bei der Veranstaltung in Werder (Havel). Der Ex-Senator hörte sich die Reden von AfD-Landeschef René Springer und AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt an und hatte auch eine AfD-Wahlkampffahne in der Hand.

Der ehemalige CDU-Senator ist bisher nicht Mitglied der AfD geworden. "Er hat mehrfach erklärt, das auch nicht zu ändern, was ich bedaure, aber respektiere", sagte Springer. Kurth habe angefragt, wegen der Rede von Berndt die Veranstaltung zu besuchen. Der Labormediziner Berndt arbeitete früher an der Berliner Charité.

In der Wohnung von Kurth fand im Sommer vergangenen Jahres ein Treffen unter anderem von radikalen Rechten statt. Dort stellte der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah sein Buch "Politik von rechts" vor. Auch der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner und die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD, Kristin Brinker, waren dabei.