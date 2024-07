Die ehemalige Parteichefin der Linken und Berliner Sozialsenatorin, Katja Kipping, wird Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes.

Die 46-Jährige bestätigte auf der Plattform X am Samstag, dass sie zum 1. September in die Geschäftsführung des Wohlfahrtsverbandes eintritt und die Leitung der Abteilung für Sozialpolitik und Europa übernimmt. "Nach einem Vierteljahrhundert in der Berufspolitik wird in Zukunft für mich vieles anders, aber eins bleibt gleich: der unbedingte Einsatz für soziale Gerechtigkeit", schrieb Kipping.