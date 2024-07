Rumpelstilzchen Berlin Montag, 15.07.2024 | 09:42 Uhr

Ich habe mit Deutschtümelei nun gar nichts am Hut , finde die Frage aber durchaus angemessen , wie merkwürdig abwesend Deutschlands Repräsentanten bei der Sieger-Ehrung waren.

Eine garantiert kostspielige Angelegenheit , so eine EM-Ausrichtung. Deutschland und Berlin waren über Wochen Gastgeber für Europas Fußballfans. Und bei Überreichung der Medaillen / des Pokals stehen der spanische König und Prinz William auf dem Siegerpodest. Was sollte das denn ? Ich hätte da den Bundespräsidenten oder den Kanzler erwartet.

Aber passt ins Bild der politischen Führung hierzulande. Der türkische Diktator ist in Berlin auch eingeflogen , als würde er eine seiner Provinzen besuchen. Mal sehen , was aus dem Wolfsgruß künftig strafrechtlich wird , ne Frau Faeser ?