Es ist der erste Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban: In Leipzig ist am Morgen eine Maschine mit 28 afghanischen Straftätern an Bord nach Kabul gestartet. Darunter sind auch welche aus Berlin.

Deutschland hat das erste Mal seit der Machtübernahme der Taliban wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Vom Flughafen Leipzig/Halle ist am Freitagmorgen ein Abschiebeflug gestartet. Das bestätigte das sächsische Innenministerium, später auch die Berliner Justizverwaltung. Zuvor hatte der "Spiegel" mit Verweis auf Sicherheitskreise berichtet.

Demnach startete am Morgen ein Charterjet der Fluggesesellschaft Qatar Airways mit 28 afghanischen Straftätern an Bord in Richtung Kabul. Diese waren demnach zum Teil in der Nacht aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden, unter anderem auch aus Berlin.

"Die jetzige Rückführung der Straftäter aus Berlin mit Mitwirkung der Staatsanwaltschaft ist ein wichtiges Signal, um auch das Vertrauen in den wehrhaften Rechtsstaat zu stärken", teilte Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) mit. Dieser müsse seine Mittel und Instrumente endlich nutzen. "Ansonsten wird er von Extremisten in Frage gestellt", sagte Badenberg. Wie viele Männer aus Berlin in dem Flieger saßen, wurde zunächst noch nicht bekanntgegeben.