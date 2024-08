Do 22.08.24 | 16:16 Uhr

Demnach wurde eine Geldstrafe in Höhe von 25 Tagessätzen zu je 320 Euro festgesetzt. Insgesamt sind das dann 8.000 Euro. Zudem wird Redmann für weitere sechs Monate die Fahrerlaubnis entzogen.

Bei einer Geldstrafe unter 90 Tagessätzen wird das Vergehen nicht in das Führungszeugnis eingetragen. Die Höhe der Tagessätze errechnet sich aus den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen, ein "Strafbefehl", wie er jetzt ergangen ist, ist ein schriftlicher Urteilsvorschlag, damit wird ein länger dauerndes Hauptverfahren umgangen.

Der CDU-Landeschef Redmann geht trotz der verhängnisvollen Scooter-Fahrt als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 22. September. Im Anschluss an den Vorfall hatte es auch eine Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses im Landtag gegeben. Dabei wies die Polizei Vorwürfe zurück, sie habe für Redmann die Informationsabläufe verzögert.

Das Innenministerium erstattete derweil Strafanzeige wegen des Verdachts des Geheimnisverrats, weil Informationen über die Kontrolle an die Öffentlichkeit gekommen waren.