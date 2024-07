unbezahlbar Dienstag, 30.07.2024 | 15:37 Uhr

..."er wäre bei einer Routinekontrolle aufgefallen"

Auch das ist nur halbrichtig--



In seiner Außerung auf X sagt Herr Redmann wörtlich...."und wurde dabei routinemäßig von der Polizei kontrolliert"



Es gibt Ermittlungen bezüglich Geheimnisverrat. In einer mutmaßlich durchgestochenen Polizeiakte soll vermerkt worden sein, er sei Polizisten bei einer Routinekontrolle "aufgefallen",,(Schlangenlinien)oder wie auch immer.

Genau darum geht es. Medien hatten bereits am 12.7.2024 davon berichtet, wie Sie es auch schreiben--er sei bei einer Routinekontrolle "aufgefallen".



Diese Beschreibung des angeblichen Vorfalls könnte bereits Hinweis geben, an welche Medien "durchgestochen" wurde.



Man sollte die Ermittlungen abwarten..Ergebnis offen..aber so lange sollte man sich möglichst an bekannte Fakten halten. Herr Habeck soll 700 Strafanzeigen wegen Beleidigung und was auch immer erstattet haben-1 falsches Wort/ ein falsches Zitat und auch mein "Kopf könnte rot anlaufen"