Der Landkreis Havelland hat am Mittwoch eine Haushaltssperre verhängt. Grund sei die angespannte Finanzlage, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung in Rathenau.

Demnach geht die Finanzverwaltung in ihrem Halbjahresbericht von einem Minus von etwa 18,5 Millionen Euro für das laufende Jahr aus. Im beschlossenen Haushalt waren bisher aber nur 7,4 Millionen Euro Defizit vorgesehen. Deswegen darf jetzt nur noch Geld ausgegeben werden, wenn der Kreis dazu rechtlich verpflichtet ist, das betrifft laufende Kosten ohne Neuinvestitionen - beispielsweise für Entsorgung, Kitas oder die Havelland-Kliniken.