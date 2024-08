In Berlin geraten derzeit Messerattacken in den Fokus der Politik. Der Psychiater Andreas Heinz spricht im Interview darüber, wie sich Messerattacken eindämmen lassen und welche Hilfe die Opfer brauchen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte am Samstag, er sei tief erschüttert über die barbarische Tat in Solingen. Die Hintergründe müssten schnell aufgeklärt werden. Woidke betonte: "Wir müssen weiterhin unsere Feste ohne Angst feiern können. Deshalb mein Dank an alle Sicherheitsbehörden."

Bei dem Angriff auf einem Stadtfest in Solingen hatte ein Mann am Freitagabend zwei Männer und eine Frau getötet. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest [tagesschau.de], bei dem es sich nach Angaben der Düsseldorfer Polizei um einen 26-jährigen Syrier handelt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte angesichts der Zunahme von Messerangriffen erst kürzlich eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt. In der Öffentlichkeit sollen Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser soll es ein generelles Umgangsverbot geben.