Die Berliner Parteivertreter blicken sehr unterschiedlich auf die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.



In beiden Ländern war am Sonntag gewählt worden. In Sachsen behauptete sich die die CDU als stärkste Kraft mit 31,9 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter liegt die AfD. Drittstärkte Partei und die mit den größten Stimmgewinnen ist BSW (11,8 Prozent).



Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis stärkste Kraft geworden (32,8 Prozent der Stimmen). Zweitstärkste Kraft ist die CDU, auf Platz drei auch hier BSW (15,8 Prozent). [mehr bei tagesschau.de]