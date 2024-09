Nur ein Bruchteil der Schulgebäude in Berlin ist mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion hervorgeht, sind in mehreren Bezirken weniger als ein Drittel der Schul- und Sporthallen-Dächer mit Modulen zur Stromerzeugung bestückt.

Während in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln 28 bzw. 27 Prozent der Schulgebäude über eine Solaranlage verfügen, sind es in Reinickendorf 9 Prozent und in Tempelhof-Schöneberg nur 2 Prozent. Alle anderen Bezirke sind in der Antwort auf die Parlamentsanfrage Prozentzahlen schuldig geblieben.

Unterschiedlich fallen auch die Rückmeldungen bei neu errichteten beziehungsweise umfangreich sanierten Bestandsbauten im Schul- und Sportbereich aus. In Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau wurden nach Aussagen der Bezirksämter auf allen neuen Schulen auch Solar-Module installiert. Die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH teilt mit, dass alle von ihr aktuell betriebenen Schulbauten mit Photovoltaik bestückt werden.