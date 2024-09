Die bundesweite Einführung der Bezahlkarte verzögert sich, weil ein unterlegener Bieter gegen die Vergabe Beschwerde eingelegt hat. Über sie soll am 18. Oktober vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe verhandelt werden. Ob am selben Tag auch ein Urteil fällt, ist noch unklar.

Als einziger Landkreis in Brandenburg hat Märkisch-Oderland die Bezahlkarte bereits im Mai eingeführt. Von Guthaben auf der Chipkarte sollen erwachsene Asylbewerber maximal 50 Euro und Kinder 25 Euro im Monat in bar abheben können. Damit soll verhindert werden, dass sie Geld an Schleuser oder Familien in den Heimatländern überweisen. Die Ausgestaltung ist umstritten. Der Flüchtlingsrat etwa empfindet den Betrag als Bevormundung und deutlich zu gering.