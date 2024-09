Treffen in Potsdam - Ministerpräsident Woidke berät mit Landräten und Oberbürgermeistern über Migration

Fr 06.09.24 | 07:55 Uhr

dpa/Monika Skolimowska Audio: Antenne Brandenburg vom rbb | 06.09.2024 | Tino Schöning / Gernot Schmidt | Bild: dpa/Monika Skolimowska

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) wird am Freitag in der Staatskanzlei in Potsdam über die Migrations- und Sicherheitspolitik sprechen. Eingeladen sind Landräte und Oberbürgermeister. Woidkes Koalitionspartner kritisieren das Treffen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kommt am Freitag in der Staatskanzlei in Potsdam mit Landräten und Oberbürgermeistern zu Beratungen über die Migrations- und Sicherheitspolitik zusammen.

Der Regierungschef und SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in rund zwei Wochen tritt für eine schärfere Asylpolitik ein. Woidke hatte zuletzt gefordert, Flüchtlinge, die in ein anderes europäisches Land abgeschoben werden sollten und untertauchten, sollten zur Fahndung ausgeschrieben werden und den Schutzstatus verlieren. Die Kommunen fordern unter anderem eine Stärkung der Sicherheitsbehörden.

infratest dimap 7 min BrandenburgTrend - AfD und SPD legen zu, Migration wichtigstes Thema Zweieinhalb Wochen vor den Wahlen in Brandenburg ist die AfD in den Umfragen weiter die stärkste Partei. Die SPD legt zwar ein paar Prozentpunkte zu, kann den Abstand aber nicht verringern. Zwei Parteien bewegen sich eng an der Fünf-Prozent-Hürde.

Konferenz sorgt auch für Unmut und Kritik

Die Landräte-Konferenz sorgt aber auch für Unmut und Kritik. "Eine Landräte-Konferenz darf keine Wahlkampf-Show sein", sagte CDU-Landtagsfraktionschef und Spitzenkandidat Jan Redmann. Landräte seien der falsche Adressatenkreis.

Der Grünen-Spitzenkandidat Benjamin Raschke kritisierte: "Mit hektischem Aktionismus und Schnellschüssen im Überbietungswettbewerb erreicht man gar nichts." Brandenburgs Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) habe entschieden, nicht an der Migrations-Konferenz teilzunehmen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Woidke, Innenminister Michael Stübgen (CDU) und die kommunalen Spitzenverbände wollen am Nachmittag die Ergebnisse der Gespräche bekanntgeben. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, Oliver Hermann, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es wird keine schnellen und einfachen Lösungen geben." Wichtig sei aber, dass der neue Landtag die Polizei personell stärke. Bei der Kontrolle von Waffenverbotszonen etwa sei der Staat gefragt, das könnten nicht die Ordnungsämter absichern, sagte Hermann, der Bürgermeister von Wittenberge ist. Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

imago-images/Achille Abboud Analyse zum BrandenburgTrend - Der Endspurt im Wahlkampf in Brandenburg so offen wie selten zuvor AfD und SPD legen zu, BSW, CDU und Grüne mit leichten Verlusten. Auf den ersten Blick scheinen sich die Entwicklungen der vergangenen Monate fortzuführen. Doch im Detail wird klar: Selten war der Ausgang der Wahl in Brandenburg offener. Von Oliver Noffke

Diskussion um die Migrationspolitik entbrannt

Als Folge aus dem tödlichen Messeranschlag von Solingen war bundesweit eine Diskussion um die Migrationspolitik entbrannt. Die Ampel-Regierung in Berlin beschloss ein Sicherheitspaket. Die Bundesregierung will das Waffenrecht verschärfen, die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden ausweiten und weitere Maßnahmen zur Beschränkung der illegalen Migration ergreifen. Es gibt jedoch Streit in Beratungen mit der Union über die richtigen Maßnahmen etwa was die Entscheidung für Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen angeht. Darauf pocht die Union.

Am Donntagstag hatte ein BrandenburgTrend ergeben, dass für einen großen Teil der Brandenburgerinnen und Branenburger die Themen Flucht und Zuwanderung für die wichtigsten politischen Probleme gehalten werden.



Sendung: Antenne Brandenburg vom rbb, 06.09.2024, 7:30 Uhr