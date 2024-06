Sven Siebert, der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten (Märkisch-Oderland), darf seine Amtsgeschäfte vorerst weiterführen. Das hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) am Dienstag entschieden und seinem Eilantrag stattgegeben, wie es in einer Mitteilung heißt. Siebert hatte gegen seine Beurlaubung durch die Gemeindevertreter geklagt.

Laut der aktuellen Entscheidung des Verwaltungsgerichts war die Beurlaubung durch die Gemeindevertreter allerdings rechtswidrig. Die vorgebrachten Gründe seien nicht so gravierend, „dass die weitere Führung der Dienstgeschäfte nicht zumutbar sei“, hieß es in der Begründung. Auch mangelndes Vertrauen der Gemeindevertretung in den Bürgermeister rechtfertige den Schritt nicht. Ein hauptamtlicher Bürgermeister könne in der Regel nur mittels Abwahl durch die Bürger aus dem Dienst entfernt werden, heißt es weiter.

Am Freitag wollen die Gemeindevertreter darüber entscheiden, ob der Bürgermeister abgewählt werden soll.