SteP Berlin Dienstag, 15.10.2024 | 15:14 Uhr

Tja, wer schwarz wählt kann schwarzsehen bei Sozialem. Es ist schon fatal, wenn gerade in Zeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheit der soziale Puffer weggezogen wird. Der oft der EINZIGE Punkt/Ort für Menschen ist, die sich sonst keine gesellschaftliche Teilhabe oder Unterstützung erkaufen können.

Wo noch Sparpotenzial ist, ist die A100-Verlängerung. Da kostet jeder Meter mittlerweile 250.000€ !! Und ja, eine Bundesautobahn zahlt der Bund. Aber Berlin muss dafür einiges an Planungskapazitäten vorhalten, was viele Ressourcen bindet, die anderweitig in Behörden benötigt werden. Durch Umschichtung auf A100 in Soziales ließe sich auch ein Haushalt im Sozialen stabilisieren (denn Auto fahren diejenigen, die es sich noch leisten können).