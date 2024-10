Berliner Grundstückseigentümer erhalten insgesamt zwei Bescheide. In dem Schreiben zur neuen Grundsteuer wird der Betrag mitgeteilt, der ab 1. Januar 2025 zu zahlen ist. Die erste Quartalszahlung wird zum 15. Februar 2025 fällig. Außerdem teilen die Finanzämter den Grundsteuermessbetrag mit, der der Berechnung der neuen Grundsteuer dient. Die Bescheide werden der Finanzverwaltung zufolge bis zum 31. Dezember 2024 verschickt.

Für Grundbesitz, bei dem ein Eigentümerwechsel in 2024 stattgefunden hat, gehen die Bescheide zu Beginn des Jahres 2025 raus, heißt es aus der Senatsverwaltung für Finanzen. Berlin sei damit das erste Bundesland, das die Bescheide nun verschickt. Im Sommer wurde ein Gesetz beschlossen, dass die Belastung bei der neuen Grundsteuer reduzieren sollte. Der sogenannte Hebesatz wird ab 2025 von 810 Prozent auf 470 Prozent abgesenkt.

"Wohnen darf in Berlin im Durchschnitt nicht teurer werden. Das Land Berlin will durch die neue Grundsteuer insgesamt nicht mehr Geld einnehmen als bisher. Der Staat soll sich an der Reform nicht bereichern. Daran halten wir uns", sagte Berlins Finanzsenator Stefan Evers.



Am 7. November wird es einen Grundsteuer-Informationstag in den Finanzämtern geben.