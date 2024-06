Empire Donnerstag, 20.06.2024 | 15:13 Uhr

"Der CDU-Abgeordnete Johannes Kraft sagte, die Prämisse sei gewesen, Wohnen dürfe nicht teurer werden."



Hört, hört! Dem Hr. Kraft geht es um was ganz anderes. Kraft ist seit 2018 Mitglied des Bundesvorstandes der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Berlin.



Ich nehme Kraft und seiner Partei nicht ab plötzlich ein Herz für Mieter zu haben, im Gegenteil. Die jüngste "Spende" über knapp einer Million Euro war an Bedingungen geknüpft. Da wird sich ein Hr. Gröner aber freuen wenn das so schnell umgesetzt wird.



Da hat sich die Spende doch gleich doppelt und dreifach gelohnt. Die dürfte er schon in wenigen Monaten wieder "drin" haben.