Die Berliner Caritas hatte noch wenige Stunden vor der Abstimmung scharfe Kritik an der Reform geübt und nannte sie eine "Mogelpackung". Die Direktorin des Caritasverbandes für

das Erzbistum Berlin, Ulrike Kostka, erklärte am Donnerstag, das Gesetzespaket erwecke den Eindruck, "dass die Krankenhäuser zukünftig besser finanziell ausgestattet werden und die Patientenversorgung qualitativ besser wird. Dem ist aber nicht so." Sie gefährde die Patientenversorgung in Berlin und Brandenburg. Ein "massives Krankenhaussterben" werde in Kauf genomen und die Träger "im Land im Stich gelassen". Die Länder Berlin und Brandenburg würden es sich auch bei den kommunalen Krankenhäusern nicht dauerhaft leisten können, die Defizite dort auszugleichen.