Gegen den sogenannten Amazon-Tower neben der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain hat es am Samstag zwei Demonstrationen gegeben. Laut Angaben der Berliner Polizei nahmen an dem Protest unter dem Motto "Berlin Power vs. Amazon Tower" etwa 350 Menschen teil. Die Demonstrationen starteten am Nachmittag in Friedrichshain und Kreuzberg und endeten gegen 20 Uhr in der Warschauer Straße.

Zu der größeren Demonstration hatte ein Bündnis von Aktivisten – darunter die "Letzte Generation" und "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" aufgerufen. Ein Einzug des Tech-Konzerns Amazon sorge für steigende Mieten und Obdachlosigkeit sowie ein Auseinanderklaffen der Einkommen, sagte David Rasmussen, Pressesprecher des Bündnisses "Berlin VS Amazon", dem rbb am Samstag. Die Demonstranten forderten unter anderem die Zerschlagung des "Technologie-Monopols" von Amazon.