Die frühere Potsdamer Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 94 Jahren. Das bestätigte Stefan Wollenberg von der Partei Die Linke am Montag dem rbb. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" [Bezahlinhalt] berichtet.

Hanke war von 1961 bis 1984 im Amt. Sie war die erste und bislang einzige Oberbürgermeisterin von Potsdam.

Geboren wurde Brunhilde Hanke am 23. März 1930 in Erfurt als Kind einer Arbeiterfamilie. Später erlernte sie den Beruf Näherin. 1946 trat sie in die Freie Deutsche Jugend (FDJ) und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ein. 1952 kam sie nach Potsdam.

Brunhilde Hanke war von 1963 bis 1990 Volkskammerabgeordnete und von 1964 bis 1990 Mitglied des Staatsrats der DDR. Später war sie Mitglied der Partei Die Linke.