Tesla-Chef Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt – und könnte jetzt noch einer der mächtigsten werden. Inzwischen kursiert sein Name als jemand, der einen wichtigen Posten in der neuen US-Regierung unter Donald Trump übernehmen könnte. Im US-Wahlkampf hatte sich Musk eindeutig auf die Seite von Trump geschlagen - und auch viel Geld eingebracht. Doch wird sich das für den Tesla-Chef auch in harten Dollars rentieren? Eine Einschätzung gibt Victor Gojdka, Wirtschaftsexperte und Börsenreporter von rbb24 Inforadio.

Victor Gojdka: Musk hat 119 Millionen Dollar gespendet für eine Art Lobbyorganisation "America PAC". Für den reichsten Mann der Welt, der Musk laut Schätzungen ist, ist das wahrscheinlich eher die Kategorie Portokasse. Und manche sagen, er hat auch wohl über sein soziales Netzwerk X, früher Twitter, die eigenen Posts im Wahlkampf bevorzugt ausspielen lassen. Damit hat er laut Analysen 17 Milliarden Views seit Juli erzielt. Wenn man jetzt das als Anzeigenkunde kaufen würde, würde man dafür auch noch mal rund 25 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Dann lägen wir also circa bei 140 Millionen Dollar, die in harten Dollars reingeflossen sind.

rbb: Herr Gojdka, kann man in Zahlen bemessen, wieviel Geld Elon Musk in den Wahlkampf von Wahlsieger Donald Trump gesteckt hat?

Falls es am Ende dazu kommt, dann könnte Musk im Grunde die Aufsichtsbehörden zusammenstreichen, die ihn selbst betreffen, oder?

Ganz genau, so ist es. Er hat ja das Raumfahrtunternehmen SpaceX, das über die vergangenen zehn Jahre 15 Milliarden US Dollar Regierungsaufträge bekommen hat. Auch Tesla hat profitiert von Steuervergünstigungen, die es zum Beispiel für einen Fabrikbau in Nevada erhalten hat. Auch das ist am Ende eine Art Regierungszuschuss. Also da hat er durchaus profitiert. Er liegt aber auch immer wieder im Clinch mit Aufsichtsbehörden, zum Beispiel mit der Börsenaufsicht der USA. Da könnte es durchaus einen Interessenkonflikt geben, sagen Experten.