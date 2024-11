Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf denkt weiter nicht daran, Dietmar Woidke bei der Wahl zum Brandenburger Ministerpräsidenten seine Stimme zu geben. Fraktionschef Robert Crumbach will das nicht hinnehmen.

Wegen unterschiedlicher Haltungen zur Stationierung eines Raketenabwehrsystems in Schönewalde/Holzdorf hat BSW-Landes- und -Fraktionschef Robert Crumbach den Abgeordneten Sven Hornauf aus seiner Fraktion zum Mandatsverzicht aufgefordert.

Hornauf solle darüber nachdenken, sein Mandat zurückzugeben, sagte Crumbach am Mittwoch in Potsdam. Andernfalls werde die Fraktion weitere Schritte beraten

Hornauf hatte zuvor erklärt, er bleibe bei seiner Ankündigung, dass er nicht für SPD-Chef Dietmar Woidke als Ministerpräsident stimmen wird. Auf Anfrage von rbb|24 erklärte er am Mittwoch: "Meine Haltung und Stimmverhalten sind unverändert." Bereits am Montag sagte er gegenüber rbb|24, er wolle dem Ministerpräsidenten bei der am 11. Dezember geplanten Wiederwahl die Stimme verweigern.

Woidke unterstützt die Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3, die auf dem Fliegerhorst Schönewalde-Holzdorf (Kreis Elbe-Elster) geplant ist.