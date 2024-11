Der Margot Friedländer Preis ist in Berlin am Mittwochabend vergeben worden.

Ausgezeichnet wurden sechs Menschen bzw. Vereine, die sich für Toleranz, Menschlichkeit und gegen Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit einsetzen, wie die Margot Friedländer Stiftung mitteilte.

Hauptpreisträger ist der Verein Apropolis aus Burgwedel in Niedersachsen, der deutschlandweit junge Menschen für Demokratie begeistern will. Er schult junge Leute in Workshops, Vorurteile und Fake News zu erkennen, gegen Diskriminierung einzutreten und richtig zu streiten, so die Friedländer Stiftung.

Aus Berlin-Marzahn ist die "Interessensgemeinschaft Friedenstaube" des Otto Nagel Gymnasiums mit dem Margot Friedländer Schulpreis ausgezeichnet worden.

Weitere Preisträger sind der Verein Zweitzeugen aus Bünde in Nordrhein-Westfalen, das Zentrum "Barrierefrei erinnern" der Thüringer Lebenshilfe, der Hamburger Lehrer Hedi Bouden und die Schülerzeitung "josefine" der Mädchenrealschule St. Josef in Hanau.