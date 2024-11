Prenzlaus Bürgermeister Sommer will 2025 nicht wieder zur Wahl antreten

Der Bürgermeister von Prenzlau (Uckermark), Hendrik Sommer, hat seinen Rückzug angekündigt. Wie der parteilose Sommer dem rbb am Montag bestätigte, wird er bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht noch einmal kandidieren.

Nach knapp 36 Jahren im Öffentlichen Dienst und 16 Jahren als Bürgermeister sei es an der Zeit, Platz zu machen, so Sommer: "Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sagt: Man muss loslassen können. Und das kann ich." Gesundheitliche oder politische Beweggründe gibt es laut Sommer ausdrücklich nicht. Im Gegenteil - es seien tolle Jahre gewesen: "Ich habe das Amt immer mit Spaß und Freude ausgeübt. Und so werde ich es dann auch verlassen. Ich brauche nicht aus dem Amt getragen werden."



Im September 2009 wurde Sommer mit 54 Prozent der gültigen Stimmen erstmals zum Prenzlauer Bürgermeister gewählt. 2017 wurde er mit gut 84 Prozent der abgegebenen Stimmen für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. Bei der nächsten Bürgermeisterwahl am 28. September 2025 will Sommer nun nicht mehr antreten.